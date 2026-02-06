Il Comune di Pomarance torna a difendere il tracciato della strada vicinale La Leccia. Questa volta, il municipio ha presentato nuove carte in tribunale, cercando di bloccare una richiesta di modifica del percorso. La vicenda si fa ancora più tesa, con le parti che si affrontano davanti ai giudici, mentre i residenti attendono di capire come finirà questa battaglia legale.

POMARANCE Il Comune di Pomarance torna nuovamente in campo per difendere la legittimità del tracciato della strada vicinale La Leccia. La questione vede l’amministrazione contrapposta a un privato cittadino che lamenta l’occupazione indebita di una porzione della sua proprietà. Tutto ha inizio nel maggio del 2022, quando al protocollo dell’ente arriva un atto di citazione. Il ricorrente si rivolge al Tribunale di Pisa chiedendo la restituzione delle aree e il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, un risarcimento economico per i danni che ritiene di aver subito a causa della collocazione della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia legale per un terreno. Nuovo round

A Como, i 45 ciliegi in via XX Settembre sono rimasti intatti, nonostante le tensioni e i cartelli di divieto.

