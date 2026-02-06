Bastonata dal padre perché aveva un cellulare | lei denuncia a scuola e viene allontanata

Una ragazza di 17 anni di origini indiane ha denunciato i genitori dopo un episodio di violenza avvenuto l’autunno scorso nel Cuneese. La ragazza era stata picchiata dal padre perché aveva usato il cellulare e poi, dopo aver raccontato tutto a scuola, è stata allontanata dalla famiglia. La vicenda apre un nuovo capitolo sui rapporti complicati tra protezione e legami affettivi in famiglia.

Una storia di presunti maltrattamenti familiari e di un conflitto profondo tra protezione e legami affettivi arriva dal Cuneese, dove una ragazza di 17 anni, di origini indiane, ha denunciato i genitori dopo un episodio di violenza avvenuto nell’autunno 2024. La vicenda sarebbe esplosa in seguito al ritrovamento, da parte dei familiari, di un cellulare che la giovane teneva nascosto e che le era stato prestato da un’amica. Secondo quanto ricostruito, la scoperta avrebbe scatenato una reazione violenta, con percosse che avrebbero lasciato lividi evidenti sulle braccia della ragazza. Il caso è emerso a scuola, dove la studentessa si è presentata con segni fisici riconducibili a un’aggressione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

