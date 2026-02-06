Bassetti | L' acqua frizzante potrebbe aiutare a dimagrire ma non aspettatevi miracoli

Bassetti apre un fronte tra chi cerca soluzioni rapide e chi si affida a metodi naturali. Il dottore spiega che l’acqua frizzante potrebbe aiutare a perdere qualche grammo in più, ma non è una formula magica. “Non aspettate miracoli”, avverte, sottolineando che la strada per restare in forma richiede comunque impegno e una dieta equilibrata. Le scorciatoie sono spesso illusioni, e la vera fatica resta quella di cambiare abitudini.

