Bassetti | L' acqua frizzante potrebbe aiutare a dimagrire ma non aspettatevi miracoli
Bassetti apre un fronte tra chi cerca soluzioni rapide e chi si affida a metodi naturali. Il dottore spiega che l’acqua frizzante potrebbe aiutare a perdere qualche grammo in più, ma non è una formula magica. “Non aspettate miracoli”, avverte, sottolineando che la strada per restare in forma richiede comunque impegno e una dieta equilibrata. Le scorciatoie sono spesso illusioni, e la vera fatica resta quella di cambiare abitudini.
Tutti vorremmo trovare una scorciatoia per dimagrire, o restare in forma, senza fatica e senza rinunce. Anche per questo, probabilmente si torna a parlare con una certa regolarità del possibile effetto dimagrante dell’acqua frizzante: demonizzata da alcuni, amata da molti, e spesso chiamata in.🔗 Leggi su Today.it
