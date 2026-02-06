Basket o pallavolo? La palla non tocca nemmeno terra poi Bailey schiaccia così
La notte di Nba si anima con giocate da urlo. La palla vola in aria, senza mai toccare terra, mentre i Jazz fanno una transizione rapidissima che lascia il pubblico a bocca aperta. Nickeil Alexander-Walker fa la differenza con una giocata di classe negli ultimi secondi, regalando la vittoria ad Atlanta. Intanto, Quentin Grimes e Cooper Flagg infiammano il parquet con schiacciate che fanno esplodere il ferro. La partita è stata una vera emozione, tra spettacolo e adrenalina.
La notte Nba è sensazionale! La transizione fulminea dei Jazz è così rapida da sembrare sospesa nell’aria, senza che il pallone sfiori il parquet; intanto Nickeil Alexander-Walker gela il pubblico con una giocata di classe e sangue freddo negli ultimi istanti, consegnando il successo ad Atlanta, mentre Quentin Grimes e Cooper Flagg infiammano la scena con schiacciate spettacolari che fanno esplodere il ferro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Jazz Atlanta
Nesmith-show: decolla e poi schiaccia così! Highlights NBA
Scopri i momenti più significativi della notte NBA del 24 gennaio con Nesmith-show.
Hojlund non ci sta: “Non ho nemmeno toccato la palla con la mano”
Rasmus Hojlund ha commentato su Instagram il gol annullato contro il Verona, affermando di non aver toccato la palla con la mano.
Ultime notizie su Jazz Atlanta
Argomenti discussi: Giocando a basket tra gli scaffali del Supermercato; Sport e donazione, intensa due giorni al Cus Napoli; Mal di schiena nei giovani e scoliosi: i consigli degli esperti per prevenire i disturbi della colonna; Sport in tv oggi (giovedì 29 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming.
Gasperini e Conte sono in testa alla Serie A, tante altre volte realtà meridionali hanno saputo stupire l'ItaliaNel calcio il conteggio è rapido. Dei 121 scudetti assegnati, solo 12 sono riferibili a squadre dell’Italia centrista e sudista. Napoli e Roma sono anche le squadre a sventolare la bandiera ... gazzetta.it
Basket e pallavolo, piemontesi e vincenti: rimonta Cuneo, Tortona al cardiopalmaUn successo che sa di riscossa. Basket Torino conquista la quinta vittoria consecutiva in stagione in casa della Juvi Cremona 69 a 73 e supera la barriera psicologica del saldo positivo stagionale con ... rainews.it
Sono stati attrezzati 17 campi da pallavolo e 10 campi da basket, mentre tra il materiale accessorio sono stati consegnati circa 200 palloni per varie discipline facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.