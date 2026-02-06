La notte di Nba si anima con giocate da urlo. La palla vola in aria, senza mai toccare terra, mentre i Jazz fanno una transizione rapidissima che lascia il pubblico a bocca aperta. Nickeil Alexander-Walker fa la differenza con una giocata di classe negli ultimi secondi, regalando la vittoria ad Atlanta. Intanto, Quentin Grimes e Cooper Flagg infiammano il parquet con schiacciate che fanno esplodere il ferro. La partita è stata una vera emozione, tra spettacolo e adrenalina.

La notte Nba è sensazionale! La transizione fulminea dei Jazz è così rapida da sembrare sospesa nell’aria, senza che il pallone sfiori il parquet; intanto Nickeil Alexander-Walker gela il pubblico con una giocata di classe e sangue freddo negli ultimi istanti, consegnando il successo ad Atlanta, mentre Quentin Grimes e Cooper Flagg infiammano la scena con schiacciate spettacolari che fanno esplodere il ferro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Basket o pallavolo? La palla non tocca nemmeno terra, poi Bailey schiaccia così

