Basket in carrozzina a Rimini il big match della serie B | alla Carim arriva la Vigor Seregno

Domenica pomeriggio a Rimini si gioca una partita importante nel basket in carrozzina. Alla Palestra Carim di via Cuneo, alle 15, arriva la Vigor Seregno per un match che promette spettacolo e intensità. È uno dei grandi appuntamenti della serie B Fipic, con molte aspettative da parte di tifosi e giocatori.

Domenica, 8 febbraio, alle ore 15, la Palestra Carim di via Cuneo 11 a Rimini sarà il palcoscenico di una sfida di altissimo livello nel campionato di Serie B Fipic di basket in carrozzina. La Nts informatica Basket Rimini, capolista del torneo, ospiterà la Vigor Basket Seregno, seconda in.

