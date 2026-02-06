Basket in carrozzina a Rimini il big match della serie B | alla Carim arriva la Vigor Seregno

Domenica pomeriggio alla Palestra Carim di Rimini si gioca il big match tra la squadra locale e la Vigor Seregno. La partita, valida per la Serie B Fipic di basket in carrozzina, attira appassionati da tutta la regione. Si prevede una sfida intensa, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali in classifica. L’appuntamento è alle 15, e i tifosi sono pronti a sostenere le loro squadre.

Domenica, 8 febbraio, alle ore 15, la Palestra Carim di via Cuneo 11 a Rimini sarà il palcoscenico di una sfida di altissimo livello nel campionato di Serie B Fipic di basket in carrozzina. La Nts informatica Basket Rimini, capolista del torneo, ospiterà la Vigor Basket Seregno, seconda in classifica.

