Basket il CUS Pisa è in cerca di conferme sul difficile campo d Libertas Lucca in DR1

Pisa, 5 febbraio 2026 – La cura Martini sembra aver avuto i primi effetti, sulla panchina del Cosmocare CUS Pisa, che, alla prima gara dopo il cambio allenatore, ha superato nettamente in casa Donoratico, nella terza di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. La classifica rimane drammatica, ma il nuovo coach sembra aver ridato vita agli spenti universitari, che affrontano una verifica ben più impegnativa, sabato a Lucca, sul campo della Libertas, che insegue, con altre due compagini, la capolista Grosseto.. LIBERTAS LUCCA – Reduce da un campionato 2024-25 molto positivo, concluso al terzo posto al termine della regular season, approdato ai play-off, in cui ha eliminato in tre gare Montemurlo, perdendo in semifinale con Pescia, in altrettante partite, il quintetto del confermato coach Mario Piochi è un gruppo che si conosce a memoria, con giocatori esperti e nuovi ingressi giovani che fanno ben sperare, attualmente all’inseguimento della capolista con Pescia e Valdicornia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

