Barry Keoghan interpreta il Joker con un approccio nuovo rottura di tradizione dopo 35 anni

Barry Keoghan torna a far parlare di sé, questa volta nei panni del Joker in *The Batman 2*. L’attore irlandese rompe gli schemi, dando vita a un personaggio che cambia radicalmente la versione classica del supercriminale. La sua interpretazione segna una svolta netta rispetto alle rappresentazioni passate, portando una ventata di novità nel mondo dei supereroi.

Barry Keoghan interpreta il Joker in *The Batman 2* con un approccio inedito, che spezza una tradizione di oltre trentacinque anni. È una scena che sembra nascosta nel cuore della trama, ma che cambia il modo in cui il rapporto tra Batman e Joker è stato finora rappresentato nei film. La novità non riguarda soltanto l’interpretazione, bensì la struttura narrativa del film: il Joker, in *The Batman 2*, è un nemico ormai consolidato, un antagonista che conosce la storia e la mente del Cavaliere Oscuro, non un personaggio ancora da definire. È l’approccio che Matt Reeves, nel suo secondo film con il Cavaliere Oscuro, ha voluto introdurre con forza: il Joker non è più un personaggio “in crescita” o una figura mitologica, bensì l’ombra che ci accompagna da sempre.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Barry Keoghan Joker

Ultime notizie su Barry Keoghan Joker

