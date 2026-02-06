Da marzo, il sottopasso di via Roma a Guardamiglio chiuderà per lavori. Chi deve raggiungere il centro sportivo dovrà usare la via Emilia, perché il passaggio sotto l’autostrada non sarà più disponibile. La chiusura durerà alcuni mesi, creando disagi per chi si sposta in zona.

Chiuderà da marzo il sottopasso dell’autostrada di via Roma a Guardamiglio. Per arrivare nella zona del centro sportivo si dovrà per forza passare dalla via Emilia. Nel frattempo si entrerà ed uscirà dal paese da via De Gasperi e via Roma. In questi giorni diversi residenti si erano interrogati sulle chiusure temporanee registrate a febbraio, legate ai lavori in corso nell’area. Il sottopassaggio è infatti interessato da un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza: l’installazione di nuove barriere fonoassorbenti lungo il tratto autostradale. A fare chiarezza è il sindaco Giancarlo Rossetti: "A febbraio le chiusure saranno solo saltuarie, mentre da marzo il sottopassaggio dovrà essere chiuso in modo continuativo per una quarantina di giorni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barriere fonoassorbenti sulla A1: il sottopasso di via Roma chiude. Un solo accesso al centro sportivo

