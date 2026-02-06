Domani il tecnico del Torino, Marco Baroni, si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Parla di ambizioni e di voler portare i risultati della squadra più in alto. “Vivo di ambizioni”, dice, e aggiunge che il suo obiettivo è trasferire questa mentalità ai giocatori. Quando si confronta con il passato, Baroni sottolinea che il miglioramento non riguarda solo il gioco, ma anche la posizione in classifica rispetto allo scorso anno.

Marco Baroni alza la soglia dell’attenzione. Domani il suo Toro andrà a Firenze, gara delicatissima dopo i progressi evidenziati tra l’impegno di campionato contro il Lecce e la trasferta di Coppa Italia con l’Inter, ma ora la sfida contro la Fiorentina dell’ex Paolo Vanoli significherà molto di più. "La responsabilità è di tutti, non solo dei giocatori: alla fine della stagione si tirerà una linea, me compreso – dice l’allenatore del Toro -. Il Toro dovrà fare delle scelte, per cui ognuno non deve dare tutto ma deve dare ancora di più". Incisivo e chiaro, Marco Baroni. Da oggi comincia il viaggio per costruire la squadra del futuro: Firenze sarà la prima tappa da non sbagliare assolutamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Baroni: "Io vivo di ambizioni e voglio trasferirlo alla squadra"

Approfondimenti su Baroni Granata

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Baroni Granata

Argomenti discussi: Le immagini di un drone mentre riprendono la frana che avanza e che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Visibile anche il crollo dal vivo di una nuova porzione di terreno e di parte di una casa. Segui tutti gli aggiornament; Planet Funk: Le canzoni della rinascita.

Baroni: Io vivo di ambizioni e voglio trasferirlo alla squadraIl tecnico granata alla vigilia della Fiorentina: Quando parlo di miglioramento mi riferisco anche alla classifica dello scorso anno. Abbiamo corretto la rosa e sono contento dei giocatori che sono a ... gazzetta.it

Baroni pre Fiorentina-Torino: Stagione già finita? Io vivo di ambizioneLe parole del tecnico alla vigilia della gara del Franchi ... msn.com

Ritrovato vivo il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto È finito con un lieto fine l’incubo per la famiglia di Diego Baroni, il quattordicenne di San Giovanni Lupatoto scomparso da casa lo scorso 12 gennaio. Dopo giorni di apprensione, appelli e ricerc facebook