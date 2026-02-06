A Bari, nel quartiere Japigia, sono iniziati i lavori per il Parco della Rinascita. Sono stati piantati i primi alberi, dopo quello simbolico messo a dicembre, e si sta costruendo la prima struttura che ospiterà il campo sportivo polivalente. I lavori procedono e il parco dovrebbe essere aperto nei prossimi mesi.

Arrivano i primi alberi (dopo quello “simbolo” piantato nei mesi scorsi) e soprattutto la prima struttura che ospiterà il campo sportivo polivalente. Il parco della Rinascita, sui suoli un tempo occupati dalla Fibronit, ribattezzata la fabbrica della morte per gli oltre 700 decessi per mesotelioma pleurico (il tumore causato dalle fibre di amianto), comincia a prendere forma. E lo fa sotto gli occhi vigili del comitato Fibronit che da decenni sta combattendo per ridare nuova vita ad un’area che è stata simbolo di morte. L’obiettivo è la conclusione entro giugno (pena perdita dei fondi Pnrr con i quali l’opera è stata finanziata) e i lavori stanno procedendo speditamente, anche se negli ultimi giorni hanno subito rallentamenti a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, Parco della Rinascita a Japigia: ecco come sarà e quando apre l'ex Fibronit

Approfondimenti su Bari Parco della Rinascita

È disponibile in prevendita il biglietto per “Juventus Primo Amore”, il film che ripercorre la storia del club tra il 1975 e il 1985, tra trionfi e campioni leggendari.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bari Parco della Rinascita

Argomenti discussi: Parco della giustizia: opera strategica e prioritaria solo a parole; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: BARI. FERRANTE (MIT), ITER PARCO DELLA GIUSTIZIA PROSEGUE, È OPERA PRIORITARIA; La Xylella. Distruzione e rinascita degli olivi. Venerdì 6 febbraio a Fasano la presentazione del libro di Enzo Lavarra; Il solito Lecce, e i bruschi risvegli di Bari e Foggia.

Bari, Parco della rinascita: si allungano i tempi nell’area ex FibronitDalle analisi epidemiologiche sulle morti per amianto a Bari, il 2025 doveva essere l’anno del massimo picco, per poi iniziare a calare parallelamente con gli anni che si sarebbero allungati sempre di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, piantato il primo albero nel Parco della Rinascita sull'area Ex FibronitBARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese e il presidente del comitato cittadino Fibronit Nicola Brescia, accompagnati dagli assessori alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, e al Clima, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Incidente automoto vicino al Famila di Parco 2 giugno Bari facebook