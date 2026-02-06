Barbieri buon debutto all’Uae Tour

Rachele Barbieri fa un buon debutto alla UAE Tour. La ciclista italiana si piazza nona nella prima tappa, che è stata vinta dalla belga Lorena Wiebes. La gara si è aperta con un risultato incoraggiante per Barbieri, che ha mostrato di essere già in buona forma.

Positivo debutto di Rachele Barbieri, giunta nona nella prima tappa della UAE Tour, che ha visto il successo della belga Lorena Wiebes. La pluricampionessa di Stella di Serramazzoni, non è riuscita a sfruttare il suo spunto veloce poichè è stata lasciata molto presto dal suo "treno", ma è riuscita ugualmente a entrare nella top ten. Oggi è prevista una tappa ancora pianeggiante di 145 chilometri e le portacolori del Team Picnic PostLN cercheranno di migliorarsi per portarla allo sprint finale, in una posizione migliore per lottare per il podio. Il vento ha condizionato la corsa e ha frazionato un po’ il gruppone e nel finale si è staccato un drappello nel quale è rimasta intrappolata la modenese Linda Laporta, che è giunta a 3’16" dal gruppo di testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina è iniziata la Vuelta Valenciana con una vittoria di Girmay nello sprint finale.

Lorena Wiebes ha dominato la prima tappa del UAE Tour femminile 2026.

