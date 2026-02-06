Banda dei furti in casa | sequestrati 100mila euro supercar e tanto oro

La polizia di Santa Maria Capua Vetere ha arrestato quattro albanesi accusati di aver messo a segno numerosi furti in casa. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato quasi 100 mila euro in contanti, due supercar, un ingente quantitativo di oro e gioielli dal valore di diversi milioni. I fermati portavano anche due pistole semiautomatiche e targhe false, elementi che confermano la loro partecipazione a una banda specializzata in rapine e furti. L’indagine, coordinata dal sostituto Mariangela Condello

Contanti per quasi 100mila euro, velocissime supercar e tanto oro e gioielli probabilmente per un valore di svariati milioni, oltre a due pistole semiautomatiche e numerose targhe automobilistiche false: è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ai quattro albanesi fermati su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere guidata da Pierpaolo Bruni (indagine del sostituto Mariangela Condello coordinata dall'Aggiunto Graziella Arlomede), perché ritenuti componenti di una banda specializzata in furti e rapine in appartamento. Decine i colpi commessi in tutta la Campania e nel basso Lazio (provincia di Frosinone) dai banditi, veri e propri professionisti, che usavano diverse auto per raggiungere l'abitazione da svaligiare, e poi fuggivano con la supercar.

In Ancona, la polizia ha arrestato tre persone legate a una banda di ladri responsabile di diversi furti in abitazioni della zona.

