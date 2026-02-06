Banchi a forma di biscotto Il presidente degli odontoiatri presenta esposto per eventuali criticità per la salute dei minori

Un genitore di Torino ha segnalato un problema alla scuola del figlio. Ha notato che alcuni banchi sono stati sostituiti con modelli a forma di biscotto, simili a quelli industriali. Li ha trovati strani e si è preoccupato per la salute dei minori. Il presidente degli odontoiatri ha presentato un esposto, chiedendo di verificare se ci siano rischi o criticità legate a questa scelta. La scuola e le autorità ora devono chiarire cosa sta succedendo e se i banchi sono sicuri per i bambini.

Un genitore torinese ha deciso di segnalare la situazione dopo aver notato un cambiamento negli spazi frequentati dal figlio: banchi sagomati come biscotti industriali comparsi all'interno della scuola e orientati, si legge da un lancio ANSA, ad un concorso. In casa, racconta il padre, la merenda era sempre stata composta da frutta; da quando quegli arredi sono entrati in aula, il bambino chiede altro.

