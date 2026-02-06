Banche e ortofrutta prove di dialogo | Confagricoltura Salerno focus a Fruit Logistica di Berlino

Confagricoltura Salerno torna a Berlino per partecipare a Fruit Logistica, una delle fiere internazionali più importanti dell’ortofrutta. La regione cerca di riprendere il dialogo con le banche e di rafforzare i rapporti con i mercati esteri, sperando di trovare nuove opportunità per gli agricoltori locali. La manifestazione si conclude oggi, ma l’obiettivo è mantenere viva l’attenzione su questo settore strategico.

Confagricoltura Salerno torna protagonista a Fruit Logistica, una delle principali fiere internazionali dell'ortofrutta, che si conclude oggi a Berlino. Un appuntamento strategico per un comparto che rappresenta uno dei pilastri dell'agricoltura italiana: il settore ortofrutticolo vale quasi 17 miliardi di euro considerando il solo comparto del fresco e incide per circa un quarto della produzione agricola nazionale. La Germania resta il primo mercato estero di riferimento per l'Italia. In questo contesto, nello spazio espositivo di Confagricoltura nazionale, inaugurato alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, l'Unione salernitana ha promosso due incontri di approfondimento dedicati al rapporto tra credito, imprese agricole e ricerca scientifica.

