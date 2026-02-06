Banca abusiva smaschera operazione Ponzi | 4 milioni di euro sequestrati

La Guardia di Finanza ha smascherato una banca abusiva con sede in provincia di Ancona. Gli investigatori hanno sequestrato circa 4 milioni di euro, accumulati con un sistema di investimenti falsi. La banca, che funzionava senza autorizzazioni, aveva messo in piedi uno schema Ponzi, promettendo rendimenti facili e attirando numerosi investitori. Gli agenti stanno continuando le indagini per capire quanti siano stati truffati e se ci siano altri soggetti coinvolti.

