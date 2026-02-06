Banca abusiva smaschera operazione Ponzi | 4 milioni di euro sequestrati
La Guardia di Finanza ha smascherato una banca abusiva con sede in provincia di Ancona. Gli investigatori hanno sequestrato circa 4 milioni di euro, accumulati con un sistema di investimenti falsi. La banca, che funzionava senza autorizzazioni, aveva messo in piedi uno schema Ponzi, promettendo rendimenti facili e attirando numerosi investitori. Gli agenti stanno continuando le indagini per capire quanti siano stati truffati e se ci siano altri soggetti coinvolti.
**Un’operazione finanziaria a tratti insospettata è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Una banca abusiva, con sede in provincia di Ancona, ha creato un sistema di investimenti falsi, basato su uno schema Ponzi. Le sue attività hanno coinvolto oltre cinquecento persone in Italia, con un bilancio totale di circa quattro milioni di euro.** L’operazione “Golden Tree” è stata smantellata in un’operazione coordinata dal Comando Provinciale di Ancona, con l’assistenza della Procura della. I dati raccolti indicano che la struttura finanziaria era nascosta sotto la facciata di una community dedicata al benessere personale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Banca Abusiva Operazione
Scoperta ad Ancona una banca abusiva: oltre 4 milioni di euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia. Cosa c'è dietro l'operazione Golden Tree ?VIDEO
La Guardia di Finanza di Ancona ha sgominato una banca abusiva che ha coinvolto oltre 500 vittime in tutta Italia.
Scoperta ad Ancona una banca abusiva: oltre 4 milioni euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia. Cosa c'è dietro l'operazione Golden Tree
La Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato una banca abusiva che aveva movimentato oltre 4 milioni di euro e coinvolto più di 500 persone in tutta Italia.
Ultime notizie su Banca Abusiva Operazione
Argomenti discussi: Un finto albero d’oro. Scoperta banca abusiva per spennare investitori; La Finanza scopre una banca abusiva, 500 le vittime in tutta Italia: contatti anche a Palermo; Un finto albero d’oro Scoperta banca abusiva per spennare investitori.
Scoperta banca abusiva: truffati 500 clienti in Italia con lo schema PonziUn'operazione della Guardia di Finanza di Ancona ha smascherato un istituto bancario parallelo, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro. Due persone arrestate e 15 conti sequestrati tra Italia e ... italiaoggi.it
Banca abusiva e investimenti trappola, vittime anche a RomaOltre 500 persone raggirate in tutta Italia con uno schema Ponzi mascherato da community scoperto dalla guardia di finanza di Ancona ... romatoday.it
La banca abusiva che truffava i clienti: 4 milioni di euro movimentati, 500 vittime in tutta Italia x.com
Ancona, scoperta banca abusiva: truffati anche in Campania - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.