Bambini a Nardo | lo spettacolo del ghepardo alla Zoolimpiadi di Sala Pro Busto

Questa settimana i bambini di Nardo avranno un motivo in più per sorridere. Sabato 7 febbraio alle 16, nella Sala Pro Busto, ci sarà lo spettacolo con il ghepardo Nardo durante le zoolimpiadi. Un evento che promette di divertire e sorprendere i più piccoli, che potranno vedere da vicino un vero ghepardo e scoprire di più su questi animali selvaggi. La sala si riempirà di bambini e famiglie pronti a vivere un pomeriggio diverso, tra giochi e curiosità sulla natura.

**Nardo il ghepardo alle zoolimpiadi**, uno spettacolo per bambini in Sala Pro Busto, si svolgerà sabato 7 febbraio alle 16.00. Il ritmo della scena è dato da una storia originale, in cui Nardo, il ghepardo, diventa protagonista di una metafora su diversità e collaborazione. Con il suo amico Ugo il gufo, Nardo parteciperà alla corsa delle Zoolimpiadi, insieme a Santuzzo lo struzzo, Esaù lo gnu e Cecco lo stambecco. La produzione, realizzata con un testo creato da Riccardo Giordano e Gabriele Vollaro, è interamente dedicata all’idea di un gruppo unificato, pur essendo composti da persone diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu

