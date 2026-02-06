Bambina seguita da un uomo armato mentre si recava a scuola | le insegnanti chiamarono la polizia

Questa mattina una bambina di terza media si è trovata inseguita da un uomo armato mentre si recava a scuola. Le insegnanti, notando la scena, hanno subito chiamato la polizia. È il secondo episodio in pochi giorni nella stessa zona, che sta facendo crescere la paura tra genitori e studenti. La polizia ora cerca di individuare l’uomo che ha seguito la ragazza con un coltello in mano.

Bimba inseguita mentre andava a scuola: un uomo con coltello in mano, il secondo episodio in pochi giorni nella zona dei Colli A Bologna, nella zona dei Colli, un episodio di insicurezza ha lasciato il segno su una studentessa di terza media che frequentava l'istituto Carracci. L'alunna, che ogni mattina si reseva a scuola intorno alle 7,30, è stata seguita per diverso tempo e poi rinchiusa in un angolo di strada, dove un uomo ha minacciato di aggredirla con un coltello. È successo in via Dotti, e la scena, iniziata con un breve tragitto quotidiano, ha finito con un allarme in classe. Le insegnanti hanno chiamato la polizia, e l'episodio è stato considerato il secondo incidente in pochi giorni nella zona dei Colli.

