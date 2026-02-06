Una donna di Macerata ha ottenuto un risarcimento di 730mila euro dall’Ast, dieci anni dopo la tragica perdita della sua bambina, nata morta in ospedale. La Corte d’Appello ha confermato la condanna, chiudendo così un lungo iter giudiziario iniziato nel 2016, quando la donna perse la figlia e la speranza di diventare madre.

MACERATA Il 13 dicembre del 2016 perse la figlia che aveva in grembo e, insieme, la possibilità di diventare madre. Ora, a distanza di quasi 10 anni da quel drammatico giorno, i giudici della corte d’Appello di Ancona, sezione civile, hanno condannato l’ex Asur a risarcire i genitori della neonata con quasi 730mila euro per danni da responsabilità medica. Il dramma Dieci anni fa una 39enne maceratese si era recata all’ospedale di Macerata. Era ricoverata nel reparto di Ostetricia ginecologia, avrebbe dovuto far nascere con parto naturale la sua primogenita, ma durante il parto erano subentrate delle complicanze che portarono alla rottura dell’utero e alla morte endouterina del feto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Bambina nata morta in ospedale a Macerata, l?Ast dovrà pagare 730mila euro: la sentenza, 10 anni dopo, in Corte d'Appello



