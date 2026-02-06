Ballarin | rischio perdita di 2,8 milioni di euro in caso di fallimento del progetto

Il cantiere dell'ex stadio Ballarin è fermo da oltre un anno, e le sue condizioni attuali stanno facendo temere una perdita significativa di risorse finanziarie: 2,8 milioni di euro, tra fondi PNRR e il contributo della Fondazione Carisap, che non saranno più disponibili a causa dei ritardi accumulati. La situazione è ormai critica, con l'area della Curva Nord, originariamente prevista per preservare la memoria storica dello stadio, in fase di abbandono o di modifica radicale del progetto. Il timore è che, se non vengano prese decisioni rapide, l'intero intervento venga annullato, lasciando al Comune di Ascoli Piceno un bilancio in rosso, ma soprattutto un'area urbana degradata e un progetto che non ha più alcun valore simbolico né funzionale.

