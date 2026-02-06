Baldur’s Gate diventerà una serie TV di HBO il regista sarà Craig Mazin di The Last of Us

La popolare serie di videogiochi Baldur’s Gate diventa una serie TV. HBO ha annunciato che sarà Craig Mazin, il regista di The Last of Us, a dirigere il progetto. La produzione sta già lavorando per portare l’universo di Baldur’s Gate sul piccolo schermo, promettendo di adattare fedelmente il mondo fantasy ai nuovi media.

Baldur’s Gate si prepara a fare il salto dal videogioco alla televisione con una serie TV prodotta da HBO. Alla guida del progetto c’è Craig Mazin, già co-creatore di The Last of Us, una delle trasposizioni videoludiche più acclamate degli ultimi anni. La nuova serie non sarà un semplice adattamento, ma proseguirà gli eventi narrativi di Baldur’s Gate 3. L’obiettivo è espandere l’universo fantasy di Dungeons & Dragons con una storia inedita ma profondamente legata al materiale originale. Al momento non è stata annunciata una data di uscita. La serie TV di Baldur’s Gate è sviluppata da HBO come drama ambientato nei Forgotten Realms, lo storico scenario di Dungeons & Dragons. 🔗 Leggi su Game-experience.it

