HBO trasforma Baldur's Gate in una serie TV. Craig Mazin promette di rispettare il mondo di D&D e prepara una storia originale ambientata subito dopo gli eventi di Baldur's Gate 3. La serie si concentrerà su nuove avventure, ampliando l’universo dei giochi di ruolo più amati.

HBO sta sviluppando una serie TV di Baldur's Gate, creata e guidata da Craig Mazin: la serie racconterà una storia originale ambientata subito dopo Baldur's Gate 3, espandendo l'universo di Dungeons & Dragons. Dopo aver ridefinito il concetto di adattamento videoludico con The Last of Us, Craig Mazin è pronto a tornare su HBO con un progetto ancora più ambizioso: questa volta il viaggio porta nei Forgotten Realms, con una serie di Baldur's Gate che non riscrive il gioco, ma lo continua. Una serie che continua il gioco, non lo riscrive La notizia è di quelle da D20: HBO sta sviluppando una serie drama ambientata nell'universo di Baldur's Gate, con Craig Mazin nel ruolo di creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Baldur’s Gate diventa una serie HBO: Craig Mazin promette fedeltà assoluta al mondo di D&D

Approfondimenti su Baldur s Gate Seria

La popolare serie di videogiochi Baldur’s Gate diventa una serie TV.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Baldur s Gate Seria

Argomenti discussi: Baldur’s Gate diventa una serie TV HBO: al timone l’autore di The Last of Us; Scelte, strategie e storie: 5 RPG a turni che vi faranno innamorare ancora una volta; Una mod di Baldur's Gate 3 ha ripristinato 100 conversazioni per più di 1000 linee di dialogo; Per un ex-Bethesda, un remake di Morrowind non reggerebbe alla prova del tempo.

Baldur's Gate diventa una serie TV per HBO MaxIl network americano sviluppa una serie TV ambientata dopo gli eventi del gioco Larian Studios sotto la guida di Craig Mazin. Il progetto coinvolgerà i personaggi originali ma non vedrà la partecipazi ... adnkronos.com

Baldur's Gate 3 diventa una serie TV su HBO: Craig Mazin di The Last of Us a capo dell'adattamentoDopo il successo di The Last of Us, Craig Mazin è pronto a cimentarsi con un'altra colossale IP videoludica: Baldur's Gate. HBO ha infatti annunciato lo sviluppo di una serie TV live action ambientata ... it.ign.com

HBO sta sviluppando ufficialmente una serie TV ambientata nell’universo di Baldur’s Gate 3, con Craig Mazin alla guida del progetto, già autore e showrunner di The Last of Us. La scelta più interessante La serie non sarà una semplice trasposizione del vide facebook