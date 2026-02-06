Baldassarre smonta le storie di Gratteri e Pif | Falcone voleva separare le carriere

L’ex presidente della Corte costituzionale, Giuseppe Baldassarre, smonta le versioni di Gratteri e Pif. Secondo lui, Falcone voleva distinguere chiaramente le carriere e non mescolare le strade. Baldassarre afferma di averlo sentito di persona e di aver avuto questa conversazione con il giudice palermitano. Intanto, il Pd si arrabbia per lo stop al voto dei fuori sede. La polemica si infiamma tra accuse e smentite.

«Falcone era per la separazione delle carriere. Me lo disse di persona». Non lo afferma uno qualsiasi ma Antonio Baldassarre, presidente della Corte costituzionale nel 1995, nonché presidente Rai nel 2002, durante il convegno organizzato ieri al Senato dal Comitato Sì riforma. Era l'inverno 1990-1991. Baldassarre ricopriva il ruolo di giudice costituzionale. A un dibattito a Palermo sulla riforma del codice Vassalli, c'era anche Giovanni Falcone. «Venni invitato dalla Procura di Palermo per parlare dei profili costituzionali della riforma che era stata appena adottata. Sostenni le tesi che più o meno sostengo anche oggi, e cioè che la divisione delle carriere è a tutela della libertà del cittadino.

