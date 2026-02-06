Pecco Bagnaia ha mostrato una svolta mentale durante i test di Sepang. Tardozzi ha parlato di un pilota completamente rinnovato, che ora affronta le gare con più fiducia e determinazione. La sessione ha evidenziato anche come Ducati abbia migliorato la lettura tecnica della Desmosedici, puntando a rendere la moto più competitiva.

La sessione di test di Sepang evidenzia una trasformazione significativa nel comportamento di Pecco Bagnaia e nella lettura tecnica di Ducati per la Desmosedici GP26. Dopo una stagione 2025 caratterizzata da difficoltà nel trovare il feeling con la GP25, il team e il pilota puntano a una reazione concreta, con attenzione agli sviluppi e alle gare che apriranno il 2026. Allo rientro dalle vacanze, Bagnaia si è presentato con un atteggiamento diverso e una mentalità simile a quella del 2024, segno di una possibile risalita di forma. Dopo un esordio di stagione che sembrava incentivare la presenza sul podio, il pilota italiano ha trovato segnali positivi nel test post stagionale a Valencia e ha chiuso la prima sessione collettiva del 2026 a Sepang tra le. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bagnaia, Tardozzi esalta la svolta mentale: "Un pilota completamente rinnovato

