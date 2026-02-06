Bagnaia lancia un messaggio alla Ducati prenderà una decisione | Ho grandi proposte sul tavolo

Pecco Bagnaia si apre al futuro e fa sapere di avere grandi proposte sul tavolo. Il pilota italiano non nasconde le sue ambizioni e sottolinea di essere un pilota di alto livello. Ora aspetta di capire quale strada prenderà, mentre i tifosi e la squadra seguono con attenzione le sue mosse.

Bagnaia snobba Valentino Rossi: Decido io dove andare, Marc Marquez cade e lancia l'allarme dopo i test MotoGPI test in Malesia della MotoGP si chiudono nel segno di Alex Marquez davanti a Bezzecchi, Marc Marquez cade e mette le mani avanti sulla condizione e Bagnaia è chiaro sul mercato e sul futuro ... sport.virgilio.it

[MotoGP] Pecco parla del mercato in vista del 2027: “ho diverse offerte importanti e valuterò. Sono un pilota da prima linea. Presto deciderò”. Perché Bagnaia parla di prima linea Cosa intende La sua frase è la risposta alla domanda “accetteresti di correre i facebook