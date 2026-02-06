Azerbaijan issues strong protest to Russia over lawmaker’s comments on Karabakh trial
L’Azerbaijan ha protestato ufficialmente con la Russia dopo le parole di un deputato russo sulla condanna di 13 etnici armeni coinvolti in un processo a Karabakh. Il governo di Baku ha reagito energicamente alle dichiarazioni, definendole inaccettabili e chiedendo chiarimenti. La vicenda rischia di alimentare tensioni tra i due paesi, mentre il caso dei condannati armeniani resta al centro di attenzione internazionale.
Five defendants, including former Karabakh leader Arayik Harutyunyan, were sentenced to life imprisonment on Thursday by an Azerbaijani military court. Eight others received prison terms ranging from 15 to 20 years. Konstantin Zatulin, a member of Russia’s lower house of parliament, the State Duma, said the proceedings had been a settling of scores, not a trial. In response, Azerbaijan’s Foreign Ministry said it had summoned Russia’s ambassador and told him that Zatulin’s language was unacceptable. Ethnic Armenians in Karabakh, an internationally recognised part of Azerbaijan, broke away from Baku’s control as the Soviet Union fell apart in 1991. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Azerbaijan hands long prison terms to former Karabakh officials
Questa mattina un tribunale in Azerbaigian ha condannato a lunghe pene di carcere 13 ex funzionari di Nagorno-Karabakh.
