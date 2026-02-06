Azerbaijan issues strong protest to Russia over lawmaker’s comments on Karabakh trial

L’Azerbaijan ha protestato ufficialmente con la Russia dopo le parole di un deputato russo sulla condanna di 13 etnici armeni coinvolti in un processo a Karabakh. Il governo di Baku ha reagito energicamente alle dichiarazioni, definendole inaccettabili e chiedendo chiarimenti. La vicenda rischia di alimentare tensioni tra i due paesi, mentre il caso dei condannati armeniani resta al centro di attenzione internazionale.

