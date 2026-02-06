Aversa stop alla malamovida | accessi regolamentati a piazza Paul Harris

Aversa mette fine alla malamovida a piazza Paul Harris. Le autorità hanno deciso di regolare gli accessi per limitare gli assembramenti e garantire più sicurezza. Da oggi, i giovani che vogliono frequentare la piazza devono rispettare nuove regole e orari. La misura mira a evitare disordini e a mantenere l’area più tranquilla. Gli agenti sono già in campo per controllare gli ingressi e far rispettare le nuove disposizioni.

Nuove misure ad Aversa per contrastare il fenomeno della malamovida e tutelare la vivibilità delle aree più frequentate dai giovani. L'accesso a piazza Paul Harris verrà infatti limitato e regolato da un sistema automatizzato attivo 24 ore su 24, senza servizio di custodia. L'ordinanza dirigenziale è già stata disposta e, a breve, prenderanno il via i lavori che prevedono anche la realizzazione di una sbarra automatica per disciplinare l'ingresso dei veicoli nella piazzetta. Una decisione che arriva dopo mesi di segnalazioni e proteste da parte dei residenti, esasperati dai continui schiamazzi notturni e dalla presenza di minicar, scooter e automobili che spesso sfrecciavano a velocità elevate, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

