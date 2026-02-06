Avellino aggressione notturna in centro | denunciati entrambi i protagonisti

Due uomini sono stati denunciati dopo una lite scoppiata nella notte del 21 marzo nel centro di Avellino. La polizia ha identificato entrambi i protagonisti e li ha accusati di aver partecipato a un'aggressione. La scena si è svolta tra urla e spintoni, senza feriti gravi, ma la vicenda ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine.

AVELLINO – Sono entrambi destinatari di una denuncia gli uomini coinvolti nella vicenda avvenuta nella notte del 21 marzo nel cuore di Avellino. Gli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile hanno portato a contestare all’autore dell’aggressione lesioni aggravate, mentre la vittima, un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino centrale Controlli straordinari nel centro storico di Genova: tre denunciati per aggressione e un segnalato per droga Giovedì sera, nel centro storico di Genova, sono stati effettuati controlli straordinari finalizzati alla prevenzione dei reati e alla tutela del decoro urbano. Uno guida l'auto in stato di ebbrezza, l'altro rifiuta il test per gli stupefacenti: entrambi denunciati Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Avellino centrale Argomenti discussi: NurSind Avellino all’attacco: ora la stabilizzazione per infermieri e OSS dell’Ospedale di Community di Bisaccia. Telenostra Avellino. . Prigionieri della muffa con bombole di ossigeno e maschere. Il dramma di Serafina, 73anni, e della sua famiglia che ad Avellino vivono in un’abitazione fatiscente. L’appello al commissario Perrotta: “Salvate questa famiglia”. #avellino # facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.