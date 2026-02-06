Autovelox abbattuto il Sindaco | Sicurezza stradale priorità ma abbassiamo i toni

Il sindaco di Fontaniva, Alberto Trento, si mostra deciso sulla questione dell’autovelox abbattuto. Dopo l’episodio avvenuto tra il 2 e il 3 febbraio, Trento ribadisce che la sicurezza sulle strade resta una priorità, ma invita a abbassare i toni e a cercare un confronto più costruttivo. La sua posizione arriva in un momento di tensione sulla gestione della viabilità nel paese.

È netta la presa di posizione del sindaco di Fontaniva, Alberto Trento, dopo l’abbattimento dell’autovelox lungo la SR 53 Postumia, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio.Il dispositivo di controllo della velocità era collocato in un punto strategico della viabilità dell’Alta Padovana.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Fontaniva Trento

Pellegrino-automobili Il deputato di Fratelli d’Italia, Pellegrino, accoglie con soddisfazione l’intervento del governo sugli autovelox.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fontaniva Trento

Argomenti discussi: Emulo di Fleximan colpisce a Rivalta di Torino: tagliati entrambi gli autovelox installati sulla variante.

Fleximan il ritorno, abbattuti due autovelox a Rivalta: sanzionavano gli automobilisti che superavano i 70 km orariNella notte i due dispositivi lungo la variante del Dojrone sono stati tagliati con un flessibile. Il sindaco di Orbassano: «Inqualificabile. In quel tratto diversi incidenti, anche mortali ... torino.corriere.it

Colpo di Fleximan a Rivalta, due autovelox abbattuti di notteLa rabbia del sindaco Sergio Muro:Servivano per ridurre gli incidenti e facevano solo 20 multe al giorno ... torino.repubblica.it

Non è Fleximan, il misterioso personaggio che per mesi ha abbattuto autovelox in mezza Italia, a segnare una svolta nella vicenda degli strumenti di misurazione della velocità, ma il risultato ufficiale del censimento nazionale degli apparecchi. Una novità sost facebook

Fleximan è tornato, due autovelox abbattuti nella provincia di Torino ift.tt/Bm6oskH x.com