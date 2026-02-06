Autovelox abbattuto il Sindaco | Sicurezza stradale priorità ma abbassiamo i toni
Il sindaco di Fontaniva, Alberto Trento, si mostra deciso sulla questione dell’autovelox abbattuto. Dopo l’episodio avvenuto tra il 2 e il 3 febbraio, Trento ribadisce che la sicurezza sulle strade resta una priorità, ma invita a abbassare i toni e a cercare un confronto più costruttivo. La sua posizione arriva in un momento di tensione sulla gestione della viabilità nel paese.
È netta la presa di posizione del sindaco di Fontaniva, Alberto Trento, dopo l’abbattimento dell’autovelox lungo la SR 53 Postumia, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio.Il dispositivo di controllo della velocità era collocato in un punto strategico della viabilità dell’Alta Padovana.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Fontaniva Trento
Rapporto DEKRA Sicurezza Stradale 2025. Daniele Sinibaldi, Presidente Anci Lazio e Sindaco di Rieti: “Sicurezza stradale è un dovere verso le nostre comunità"
Sicurezza stradale, Pellegrino (Fdi): "Bene intervento governo per fare chiarezza sugli Autovelox"
Pellegrino-automobili Il deputato di Fratelli d’Italia, Pellegrino, accoglie con soddisfazione l’intervento del governo sugli autovelox.
Ultime notizie su Fontaniva Trento
Argomenti discussi: Emulo di Fleximan colpisce a Rivalta di Torino: tagliati entrambi gli autovelox installati sulla variante.
Fleximan il ritorno, abbattuti due autovelox a Rivalta: sanzionavano gli automobilisti che superavano i 70 km orariNella notte i due dispositivi lungo la variante del Dojrone sono stati tagliati con un flessibile. Il sindaco di Orbassano: «Inqualificabile. In quel tratto diversi incidenti, anche mortali ... torino.corriere.it
Colpo di Fleximan a Rivalta, due autovelox abbattuti di notteLa rabbia del sindaco Sergio Muro:Servivano per ridurre gli incidenti e facevano solo 20 multe al giorno ... torino.repubblica.it
Non è Fleximan, il misterioso personaggio che per mesi ha abbattuto autovelox in mezza Italia, a segnare una svolta nella vicenda degli strumenti di misurazione della velocità, ma il risultato ufficiale del censimento nazionale degli apparecchi. Una novità sost facebook
Fleximan è tornato, due autovelox abbattuti nella provincia di Torino ift.tt/Bm6oskH x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.