Autostrada Catania-Ragusa | lavoratori del lotto 3 in sciopero martedì prossimo

Martedì prossimo, i lavoratori del Lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania incrociano le braccia dalle 7 alle 13. La protesta si svolgerà con un sit-in davanti al cantiere Achates Scarl - Consorzio C6, lungo la SS 514 vicino Vizzini. I lavoratori chiedono attenzione alle loro richieste e denunciano ritardi e mancanze di risposte. La manifestazione potrebbe rallentare i lavori e creare disagi sulla strada.

Martedì prossimo dalle 7 alle 13, le lavoratrici e i lavoratori del cantiere del Lotto 3 dell'Autostrada Ragusa-Catania daranno vita a uno sciopero con sit-in di protesta davanti al cantiere Achates Scarl - Consorzio C6, lungo la SS 514 all'altezza del vincolo infrastrutturale di Vizzini, per.

