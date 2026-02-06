Auto precipita da un cavalcavia a Casagiove | ferito il conducente

Un’auto è precipitata da un cavalcavia a Casagiove questa mattina. Il conducente è rimasto ferito e trasportato in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore mentre i soccorritori e la polizia hanno lavorato sul posto. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nella mattinata di venerdì 6 febbraio. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 6 febbraio a Casagiove, in provincia di Caserta. Un’ automobile elettrica, per cause ancora in fase di accertamento, ha sfondato il parapetto di un cavalcavia in via Regalone, precipitando nel vuoto e finendo a pochi metri dai binari ferroviari. Durante l’impatto con il suolo, la vettura si è ribaltata, restando con le ruote all’aria. L’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Auto precipita da un cavalcavia a Casagiove: ferito il conducente Approfondimenti su Casagiove Incidente Auto precipita dal cavalcavia e finisce vicino ai binari: ferito un uomo nel Casertano Questa mattina, un'auto è precipitata dal cavalcavia a Casagiove e si è fermata vicino ai binari. Auto sfonda il guardrail e precipita dal cavalcavia Momenti di puro spavento questa mattina sul cavalcavia di Regalone, tra Casagiove e Recale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Casagiove Incidente Argomenti discussi: Auto precipita nei campi, un volo di 15 metri giù dall'argine: l'intervento dei soccorsi; Auto precipita in una scarpata a Elini, giovane in gravi condizioni; Precipita l'auto simbolo della frana di Niscemi: da giorni era in bilico sul baratro; Castellammare di Stabia, auto precipita in un burrone: ferito un 25enne. Auto elettrica sfonda il cavalcavia e precipita vicino ai binari: paura a CasagioveUn’auto, precipitata da un cavalcavia e finita a pochi metri dai binari ferroviari, ha fatto temere il peggio questa mattina a Casagiove. ilgiornalelocale.it Auto precipita dal cavalcavia, a bordo un militareUn grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi sul cavalcavia ferroviario di via Giuseppe Campanile, al confine tra Casagiove e Recale. Un uomo di 48 anni, militar ... ilfattovesuviano.it EdizioneCaserta. . Auto precipita dal cavalcavia e finisce giù. Foto https://shorturl.at/drwm1 facebook Auto precipita nel vuoto nel Salernitano: muore il conducente, grave la moglie x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.