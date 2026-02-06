Auto frenata su elettrico costa alle big del settore quasi 50 mld

La frenata sull’auto elettrica sta facendo salire i costi per i principali produttori mondiali. Secondo le prime stime, le spese per adeguare le tecnologie e gestire le criticità si aggirano intorno ai 50 miliardi di euro. Le aziende si trovano a dover investire molto di più rispetto al passato, cercando di migliorare la sicurezza e le prestazioni delle vetture elettriche. La questione non riguarda solo i soldi, ma anche le sfide tecniche e i tempi necessari per portare avanti lo sviluppo.

Milano, 6 feb. (askanews) – La frenata sull’auto elettrica presenta il conto ai grandi costruttori mondiali. Negli ultimi mesi i principali gruppi automobilistici hanno contabilizzato 55 miliardi di dollari (circa 47 miliardi di euro) tra svalutazioni e oneri straordinari legati al ridimensionamento delle strategie Ev. Il conto più pesante riguarda Stellantis, che ha annunciato 22,2 miliardi di euro di oneri nel secondo semestre 2025, in larga parte legati alla revisione della strategia sull’elettrico, con tagli a modelli, piattaforme e investimenti nelle batterie. Seguono Ford, che ha contabilizzato circa 19 miliardi di dollari di svalutazioni e accantonamenti sul business Ev e General Motors, con oneri per circa 6 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ildenaro.it

