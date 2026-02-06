Una tragedia ha sconvolto Perth, in Australia. Due genitori hanno ucciso i loro figli autistici e poi si sono tolti la vita. La polizia ha trovato le vittime questa mattina, ancora sconosciuti i motivi dietro questa straziante decisione. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sui dettagli di questa terribile vicenda.

Dramma a Perth, in Australia, dove due genitori hanno ucciso i figli autistici prima di togliersi a loro volta la vita. Lo riportano i media locali spiegando che all’interno di una casa, nella lussuosa zona di Mosman Park, sono stati trovati i corpi di Jarrod Clune, 50 anni, della sua compagna Maiwenna Goasdoue, 49 anni, e dei loro figli adolescenti Leon, 16 anni, e Otis, 14 anni. A lanciare l’allarme era stata un’assistente sociale che al mattino si era recata nella casa per una visita concordata. La donna – secondo quanto riferito – avrebbe trovato sulla porta dell’abitazione un biglietto con la scritta “non entrare” e l’ordine di chiamare i servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, dramma a Perth: uccidono i figli autistici e si suicidano

Approfondimenti su Perth Dramma

Un dramma sconvolge Perth, in Australia.

Una tragedia nella casa di una famiglia di Seaford, in Australia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Perth Dramma

Argomenti discussi: Genitori uccidono i figli con l’autismo, gli animali di casa e poi si tolgono la vita; Crans-Montana, i sensi di colpa del sindaco: Ho avuto minacce di morte; Iran, Trump pronto alla guerra: arriva la nave lanciamissili D Black, opzioni di attacco Usa ampliate?. Ecco cosa può succedere; Guerra Ucraina, drone russo su un autobus: 15 morti. Zelensky: ?Prossimi incontri trilaterali il 4-5 febbraio ad Abu Dhabi.

Padre e madre si uccidono con i due figli autistici. «Abbandonati dal sistema»: morti anche i cani di famigliaDramma in Australia. Genitori scelgono di morire insieme ai loro figli e agli animali domestici dopo essere stati «abbandonati dal sistema». La tragedia che ha scosso ... ilmattino.it

Una maratona di 5 ore e 27 minuti che ha regalato spettacolo, emozioni e dramma sportivo. Quest’ultimo è cominciato sul 4 pari del terzo set, con Carlitos Alcaraz avanti di due set nella semifinale dell’ @australianopen contro Sascha Zverev . Una smo facebook

#Alcaraz in finale gli #AustralianOpen: bate al quinto #Zverev dopo una partita folle e drammatica. Lo spagnolo bloccato dai crampi ma il tedesco crolla sul più bello x.com