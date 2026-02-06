Aula fredda protesta al Mapelli

Ieri mattina, alcuni studenti del liceo sportivo Mapelli hanno deciso di non entrare in classe. La causa è il freddo eccessivo nelle aule, che rende difficile seguire le lezioni. Gli studenti si sono radunati davanti alle aule vuote, protestando contro le condizioni di isolamento. La scuola non ha ancora comunicato se e quando le classi torneranno a funzionare normalmente.

Ieri all'istituto Mapelli una sezione del liceo sportivo non è entrata in classe per protesta contro le aule fredde. Secondo i ragazzi i caloriferi non funzionano da diversi giorni: la temperatura misurata era intorno ai 10 gradi. Corregge il tiro il dirigente Aldo Melzi, secondo cui il problema riguarda una sola aula, quella della quarta liceo sportivo, al piano terra, confinante con il muro perimetrale. A metà mattina il preside era in quella classe, dove ha potuto misurare una temperatura di 18 gradi, con caloriferi funzionanti: "Sin da mercoledì pomeriggio siamo rimasti a scuola con i tecnici della Carbotermo, il gestore del calore, che hanno ripristinato l'impianto".

