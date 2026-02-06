Audi F1 | i flap posteriori si aprono in obliquo per un approccio aerodinamico unico

In vista del nuovo regolamento del 2026, Audi F1 ha presentato una soluzione innovativa ai flap posteriori. Questi si aprono in modo obliquo, una scelta che punta a migliorare l’efficienza aerodinamica della monoposto. La casa tedesca sta sperimentando un approccio diverso, cercando di distinguersi con un design che potrebbe cambiare il modo di affrontare le gare. I primi test mostrano come questa novità possa influenzare le prestazioni in pista.

Il quadro regolamentare del 2026 sta stimolando una trasformazione radicale nell’aerodinamica delle monoposto, con soluzioni diverse che emergono nei primi test. L’attenzione è rivolta all’ala posteriore e al modo in cui i flap mobili possono essere impiegati su ogni rettilineo, indipendentemente dalla posizione. Le nuove direzioni progettuali riflettono una volontà di sfruttare al massimo la gestione del flusso, riducendo il drag e sfruttando l’apertura dell’ala in condizioni sempre differenti. aerodinamica attiva e regolamenti hanno ampliato le possibilità di utilizzo su ogni tratto di pista, non più limitate a facilitare i sorpassi ma estese a controllare il flusso su rettilinei. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Audi ha svelato a Berlino la nuova monoposto che prenderà parte al Mondiale di F1 2026.

