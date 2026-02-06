Atto intimidatorio contro il giornalista Giuffrida la solidarietà di Assostampa

La segreteria di Assostampa Agrigento ha mostrato vicinanza a Calogero Giuffrida, il giornalista di Eraclea Minoa preso di mira con un atto intimidatorio. La notizia arriva dopo che il cronista, noto per il suo lavoro, ha subito un episodio che ha scosso la comunità e riacceso i riflettori sulla sicurezza dei giornalisti in zona.

La segreteria provinciale di Assostampa Agrigento ha espresso piena solidarietà al giornalista Calogero Giuffrida, cronista di diverse testate, vittima di un grave atto intimidatorio a Eraclea Minoa. Le gomme dell'auto del cronista sono state tagliate mentre si trovava in una zona boschiva per.

