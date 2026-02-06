Il Consorzio Uomini di Massenzatica riceverà 6mila euro all’anno per i prossimi due anni. La cifra servirà a finanziare attività rivolte alla comunità, che coinvolgono persone con problemi fisici e senza lavoro. Il consorzio possiede circa 370 ettari di terra, una proprietà indivisa che non può essere venduta né divisa. È uno degli esempi più rari di gestione collettiva di terreni, con uno scopo sociale ben definito.

Saranno 6mila euro per i prossimi due anni, quelli che riceverà il Consorzio Uomini di Massenzatica (Cum), che rappresenta un raro esempio di una proprietà indivisa, inalienabile di circa 370 ettari che non si può né dividere e né vendere, coltivata con finalità marcatamente sociali e inserendo persone anche espulse dal lavoro per problemi fisici. Fondi assegnati nell’ambito del progetto europeo per l’ampliamento e miglioramento della Biodiversità negli Agroecosistemi delle aziende agricole della Rete Natura 2000 Emiliano-Romagnola (Ambire) che nasce con l’obiettivo di promuovere pratiche agricole sostenibili per la tutela della biodiversità e la valorizzazione del paesaggio rurale nelle aree protette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Attività sociali destinate alla comunità. Al Consorzio 6mila euro

