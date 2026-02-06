Attimi di paura | albero crolla su un' auto

Questa mattina a Multedo, un albero si è abbattuto su un’auto in via Picco. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i rami caduti. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l’auto è stata completamente danneggiata. La strada è rimasta chiusa per qualche ora mentre si lavorava per liberare il passaggio.

Stamattina, venerdì 6 febbraio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Picco a Multedo per un albero caduto su un'automobile, causando ingenti danni al veicolo. Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend dopo una notte di pioggiaCede un muro, quattro famiglie evacuateNessuno a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Albero Crolla Grosso pino crolla e travolge 2 auto in transito: attimi di paura in centro ad Ancona Nella giornata del 5 gennaio 2026, nel centro di Ancona, un grosso pino è crollato travolgendo due auto in transito. Albero crolla in mezzo alla strada e travolge l’auto in transito: paura in via Carducci a Terni Nel tardo pomeriggio di oggi, 25 gennaio, via Carducci a Terni è stata teatro di un incidente quando un albero è crollato sulla carreggiata, travolgendo un'auto in transito. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Albero Crolla Argomenti discussi: Grosso albero crolla su auto a Roma, VIDEO; Ragazzo si ribalta con il trattore: attimi di paura a Gussago; Scontro in pista. Grave sciatore sessantenne; Incendio improvviso: furgone in fiamme in via Sant’Agostino. Albero cade e centra un’auto in sosta. Danni anche al cancello del parcoAttimi di paura alle 13.30 di oggi in via Casoni a Torri di Quartesolo dove un imponente pino marittimo altro circa 15 metri è caduto schiantandosi a ... ecovicentino.it Grosso albero crolla su auto a Roma, VIDEOAttimi di paura a Roma, in via Ugo De Carolis, nel quartiere Balduina, dove un grosso albero è caduto colpendo con i rami un'auto e nella parte posteriore un autobus di linea. Sul posto - dopo la chiu ... rainews.it Marzio Pellegrini dannati dannati siano gli attimi perduti per orgoglio, superficialità e paura. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.