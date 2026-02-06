Attentato a Mosca ferito il vicecapo dell’intelligence militare russa | chi è Vladimir Alekseyev mente dell’attacco all’Ucraina

Un attacco ha colpito Mosca, ferendo gravemente Vladimir Alekseyev, il vicecapo dell’intelligence militare russa. Si tratta di una delle figure più importanti del servizio, e ora si trova in condizioni molto serie. La notizia ha sconvolto la capitale, mentre le autorità russe cercano di capire cosa sia successo e chi abbia messo in atto l’attacco.

Il generale russo Vladimir Alekseyev, vicecapo del servizio di intelligence militare Gru, è in fin di vita. L'alto ufficiale russa è stato bersaglio di un attentato a Mosca. Secondo le prime informazioni, qualcuno gli avrebbe sparato alle spalle mentre si trovava nella tromba delle scale. «In un edificio residenziale situato sull'autostrada Volokolamskoye a Mosca, una persona non identificata ha sparato diversi colpi a un uomo ed è fuggita dalla scena. La vittima è stata ricoverata in uno degli ospedali cittadini», ha reso noto questa mattina la portavoce del Comitato Investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko.

