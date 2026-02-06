Attacco informatico filorusso alle Olimpiadi | cybersecurity impedita da esperti italiani

Durante la notte tra il 5 e il 6 febbraio, poco prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, un attacco hacker filorusso ha cercato di violare i sistemi digitali dell’evento. Tuttavia, un team di esperti italiani è intervenuto in tempo, impedendo che i sistemi venissero compromessi. La scoperta è avvenuta quasi subito e ha permesso di mettere in sicurezza le infrastrutture digitali, evitando potenziali danni o interruzioni durante le Olimpiadi.

**Un attacco hacker filorusso alle Olimpiadi Milano Cortina: sventato da esperti italiani** È successo tra la notte del 5 e il 6 febbraio, poco prima della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Un attacco informatico, rivolto a siti web e infrastrutture digitali di interesse olimpico, è stato individuato e neutralizzato. L’operazione, condotta in piena notte, ha toccato il sito delle Olimpiadi, maestranie e consolati italiani, l’ambasciata russa a Roma, e persino il Ministero degli Esteri. È stato un tentativo di cyber-sabotaggio lanciato dal collettivo NoName057, noto gruppo di hacker filorusso, che ha attaccato le infrastrutture del Paese con un colpo di coda strategico, in vista del grande evento sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa notte, le autorità hanno fermato un attacco hacker proveniente dalla Russia ai siti delle Olimpiadi Milano Cortina.

