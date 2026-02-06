Atletico Ascoli Sbrissa | Il rigore non dato ha deciso la partita

L’Atletico Ascoli si prepara alla prima delle due sfide in casa, con San Marino e Castelfidardo. L’allenatore Sbrissa si sfoga dopo la partita: “Il rigore non dato ha deciso tutto”. La squadra resta delusa, ma già pensa alla prossima occasione per riscattarsi.

L’ Atletico Ascoli è al lavoro per la prima delle due sfide casalinghe che lo vedranno opposto prima al San Marino e poi al fanalino di coda Castelfidardo. Si tornerà allo stadio Del Duca dopo la parentesi al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, a causa della concomitanza con il match dell’Ascoli Calcio, nella gara pareggiata contro il Termoli. Il pari ottenuto ad Ostia contro l’ormai ex capolista del Girone F, superata in vetta da Teramo e Ancona, ha però riportato grande entusiasmo e i ragazzi di mister Seccardini sono pronti a fruttare il doppio turno tra le mura amiche. E’ tornato anche Leonardo Nonni dopo il colpo alla nuca ricevuto proprio ad Ostia che lo ha costretto al ricovero ospedaliero, ma al momento rimarrà a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'incontro tra Ancona e Atletico Ascoli si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, grazie a una reazione nelle fasi finali del match.

