Atalanta-Juventus le pagelle | Zappacosta inesauribile da 7,5 Cambiaso spuntato | 5

L’Atalanta batte la Juventus 2-0 e conquista tre punti importanti. Zappacosta corre senza sosta e si merita un 7,5. Carnesecchi ed Ederson si fanno notare tra i padroni di casa, mentre tra i bianconeri il migliore è Conceiçao. Cambiaso invece, non bene e si vede, con un voto di 5.

Tra i padroni di casa brillano anche Carnesecchi ed Ederson, mentre Conceiçao è il migliore tra i bianconeri. E Bremer è distratto.

