L’Atalanta batte la Juventus 2-0 e si prende la semifinale di Coppa Italia. In campo, i bergamaschi hanno giocato una partita perfetta, superando gli avversari con determinazione e senza lasciare spazio alle insicurezze. Palladino ha schierato la formazione giusta e ha guidato la squadra a una vittoria che fa sognare i tifosi. La Juve, invece, incassa un’altra sconfitta difficile da digerire. È stata una serata da ricordare per l’Atalanta, che ha dimostrato di essere in

Bergamo. Una Dea in formato ammazza-grandi supera la Juve e vola in semifinale di Coppa Italia. Proprio oggi rivedevo le immagini del 3-0 di sette anni fa e mi dicevo: “Che bello sarebbe ripetere quel risultato”. Sono stato accontentato. leggi anche. Quarti di finale Tripudio Atalanta! Splendido 3-0 sulla Juve, è in semifinale di Coppa Italia. Senza dubbio la vittoria odierna è stata decisamente più sofferta e, diciamolo onestamente, il risultato finale non rispecchia i valori visti in campo. I nostri sono stati bravissimi a sfruttare le occasioni capitate, a partire dal calcio di rigore di Scamacca (perfetto nello spiazzare Perin) contestato dai bianconeri per il fallo di mano di Bremer.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Atalanta Juventus

L’Atalanta si avvicina alla sfida contro la Juventus con l’obiettivo di passare il turno in Coppa Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Atalanta, battere la Juve ha sempre qualcosa di speciale. E Palladino azzecca tutte le mosse; Champions League, cosa serve a Inter, Juve, Napoli e Atalanta per qualificarsi a ottavi e playoff: classifica e combinazioni; Coppa Italia. A fine primo tempo Atalanta-Juventus 1-0, Scamacca su rigore - Atalanta-Juventus, la cronaca testuale; Inter, niente alibi: contro il Bodo devi passare. Osimhen preoccupa? La Juve ha l'antidoto.

Atalanta, battere la Juve ha sempre qualcosa di speciale. E Palladino azzecca tutte le mosseIl mister dalla panchina inserisce gli uomini giusti e regala a Bergamo una serata da sogno. E ora testa già alla Cremonese ... bergamonews.it

Atalanta-Juve, diretta Coppa Italia: formazioni e risultato in tempo reale??;tNz??`?X??c?;?3f?m??Zkc? [cm1?u0010??W????4?)???u001d??u001e?st}??r????:&?J?}5?w?'y?:?5????n'??? [u0011}?u0013?;??d`u0018????u001au0005??T??du0002u.0:u0006p48u001du0005u0011u001d???? u000eu000eu00 ... tuttosport.com

Il Como, in odore di Champions, non riesce a battere l'Atalanta in casa. Nico Paz sbaglia un calcio di rigore, occasione persa per gli uomini di Fabregas. Como-Atalanta 0-0 facebook

Notte della verità per le italiane in #ChampionsLeague: l' #Atalanta cerca gol pesanti in Belgio, l' #Inter deve salvare la faccia a Dortmund, la #Juve punta al poker a Monaco e il #Napoli è obbligato a battere il #Chelsea per evitare l'eliminazione. #calcionew x.com