Atalanta battere la Juve ha sempre qualcosa di speciale E Palladino azzecca tutte le mosse
L’Atalanta batte la Juventus 2-0 e si prende la semifinale di Coppa Italia. In campo, i bergamaschi hanno giocato una partita perfetta, superando gli avversari con determinazione e senza lasciare spazio alle insicurezze. Palladino ha schierato la formazione giusta e ha guidato la squadra a una vittoria che fa sognare i tifosi. La Juve, invece, incassa un’altra sconfitta difficile da digerire. È stata una serata da ricordare per l’Atalanta, che ha dimostrato di essere in
Bergamo. Una Dea in formato ammazza-grandi supera la Juve e vola in semifinale di Coppa Italia. Proprio oggi rivedevo le immagini del 3-0 di sette anni fa e mi dicevo: “Che bello sarebbe ripetere quel risultato”. Sono stato accontentato. leggi anche. Quarti di finale Tripudio Atalanta! Splendido 3-0 sulla Juve, è in semifinale di Coppa Italia. Senza dubbio la vittoria odierna è stata decisamente più sofferta e, diciamolo onestamente, il risultato finale non rispecchia i valori visti in campo. I nostri sono stati bravissimi a sfruttare le occasioni capitate, a partire dal calcio di rigore di Scamacca (perfetto nello spiazzare Perin) contestato dai bianconeri per il fallo di mano di Bremer.🔗 Leggi su Bergamonews.it
