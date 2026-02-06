Assistenti di lingua straniera 2026 27 | avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le iscrizioni per gli assistenti di lingua straniera del 202627. Con un avviso pubblicato il 30 gennaio, le scuole italiane possono fare richiesta per avere aiuto in classe con insegnanti madrelingua. La procedura è ufficialmente partita, e le scuole si preparano a inviare le loro richieste.

Con l'avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato avvio alla procedura per l'assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane per il prossimo anno scolastico.

