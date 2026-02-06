Assalto ai Bancomat di Campania e Puglia con l’esplosivo | 5 persone arrestate

I Carabinieri di Taranto hanno arrestato cinque persone coinvolte in una serie di assalti ai Bancomat in Campania e Puglia. Gli investigatori hanno concluso in tempi rapidi le indagini e ora hanno nelle mani i sospettati, accusati di aver utilizzato l’esplosivo per rubare dai bancomat delle due regioni.

Nella giornata di ieri, la Procura della Repubblica di Taranto, all'esito di una complessa e rapida attività investigativa svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di cinque persone, gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, di una lunga serie di assalti ai danni di sportelli bancomat commessi mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi artigianali (c.

