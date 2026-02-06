Askatasuna cosa ne sarà di corso Regina 47 | il piano del Comune per restituire l' immobile al quartiere

A meno di una settimana dai disordini durante la manifestazione “Torino è partigiana” organizzata da Askatasuna, si riaccende la discussione su cosa succederà a corso Regina 47. Il Comune ha annunciato un piano per restituire l’immobile al quartiere, ma ancora non sono chiare le modalità e i tempi. La vicenda resta al centro delle cronache, tra polemiche e incertezze.

A meno di una settimana dai disordini e dalle violenze registrate nell'ambito della manifestazione nazionale "Torino è partigiana" chiamata da Askatasuna, al centro di indagini giudiziarie e soprattutto al centro di dibattito politico a livello nazionale, si torna a domandarsi cosa ne sarà, più. Dopo il corteo di sabato scorso, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha confermato che l'immobile di corso Regina tornerà alla città. Il Comune di Udine sta lavorando duramente per rinnovare le aree verdi del quartiere.

