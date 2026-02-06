Ascoli e Fermo vanno al risparmio | Qui la Tari tra le più basse d’Italia

Ascoli e Fermo continuano a risparmiare sulla Tari. Le due città si piazzano tra le più economiche d’Italia, secondo l’ultima indagine della Uil. Ascoli, in particolare, conferma la sua posizione con una tassa rifiuti tra le più basse del Paese. I cittadini apprezzano, mentre le amministrazioni puntano a mantenere questa tendenza.

Ascoli, 6 febbraio 2026 – Ascoli si conferma tra le città con la Tari più bassa d’Italia. Un dato, questo, che spicca nell’ultima indagine conoscitiva sulla tassa rifiuti realizzata dalla Uil. In un contesto nazionale segnato da forti disuguaglianze territoriali e da un costante aumento del prelievo fiscale sui cittadini, il capoluogo piceno rappresenta un’eccezione virtuosa. IMAGOECONOMICA Quanto ha pagato una famiglia tipo. Secondo tale studio, che analizza il peso della Tari dal 2020 al 2025, lo scorso anno una famiglia tipo composta da quattro persone e residente in un’abitazione di 80 metri quadrati ha pagato ad Ascoli 218 euro, ben 132 euro in meno rispetto alla media nazionale, fissata a 350 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune di San Benedetto del Tronto si prepara a discutere le tariffe della raccolta rifiuti per il 2026.

