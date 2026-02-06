Sabato pomeriggio l’Arsenal cerca di mantenere il primo posto in Premier League affrontando il Sunderland. I Gunners arrivano dalla vittoria contro il Chelsea, che gli ha permesso di raggiungere la finale di EFL Cup, in programma a marzo contro il Man City. Ora, vogliono continuare a vincere per rafforzare la loro posizione in classifica. Il Sunderland, ottavo, spera ancora di agganciare le coppe europee, e questa partita rappresenta un’occasione importante per tentare il colpo grosso. Il match si gioca alle 16:00, con le formaz

Fresco della vittoria contro il Chelsea che è valsa la qualificazione alla finale di EFL Cup, in programma il 22 marzo contro il Man City, la capolista Arsenal punta a consolidare il proprio primato battendo un Sunderland, splendido ottavo in classifica e ancora in gradi di sognare una clamorosa qualificazione alle prossime coppe europee. Senza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Sunderland (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su Arsenal Sunderland

Sabato 7 febbraio alle 16, l’Arsenal cerca di mantenere il primo posto in Premier League affrontando il Sunderland.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Arsenal Sunderland

Argomenti discussi: Pronostico Arsenal-Sunderland: analisi, quote e consigli; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; quote Arsenal Sunderland: il pronostico sui Gunners; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità.

Pronostici Arsenal - Sunderland: la pressione aumenta sui rivaliIn questo articolo si possono trovare i pronostici Arsenal - Sunderland, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Premier League 2025-2026: Arsenal-Sunderland, le probabili formazioniI Gunners cercano punti importanti per consolidare il primato ma i Black Cats vogliono giocarso a fondo tutte le loro possibilità. sportal.it

Arsenal x Sunderland Árbitro: Sam Barrott Assistentes: Ian Hussin e Wade Smith Quarto Árbitro: Farai Hallam VAR: Michael Salisbury Assistente VAR: Nick Hopton x.com

PREMIER LEAGUE - 22a GIORNATA L'Arsenal guadagna un punto su Manchester City ed Aston Villa. Manchester United e Chelsea si avvicinano al Liverpool quarto. Brentford e Sunderland raggiungono il Newcastle in setti facebook