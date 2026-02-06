Arnold Koci e Clientium lanciano una novità nel settore B2B italiano. La loro piattaforma combina dati, intelligenza artificiale e CRM, puntando a cambiare le regole del gioco. Molte aziende sanno cosa vogliono vendere, ma spesso non riescono a organizzare un sistema affidabile per farlo in modo prevedibile. Ora, con questa soluzione, sperano di mettere ordine e migliorare le vendite in modo più sicuro e efficace.

C'è un problema ricorrente nelle aziende B2B italiane: sanno cosa vendere, ma non hanno un sistema per farlo in modo prevedibile. L'abitudine a comprare liste senza costruire un processo coerente è ciò che rallenta pipeline e fatturati. In un mercato che si muove a velocità digitale, ogni settimana persa in attività improduttive è quota di mercato consegnata ai concorrenti. Da qui parte la proposta di Arnold Koci, fondatore di Clientium. Non un'agenzia tradizionale, ma una piattaforma integrata che unisce tre componenti: un database proprietario, un CRM interno, e un sistema di automazione per la gestione delle conversazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arnold Koci e Clientium: arriva la ridefinizione del B2B italiano con dati, AI e CRM integrati

