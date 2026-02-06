Dopo la pausa di fine girone d’andata, l’Ariete Pvp torna in campo in serie B2 femminile. La squadra si prepara a ripartire, anche se evita di guardare troppo la classifica. Domani inizia la nuova fase, con l’obiettivo di riprendere il ritmo e tornare a giocare senza pressioni.

Si torna in campo in serie B2 femminile. Ma la parola d’ordine è non guardare la classifica. L’ Ariete Pvp riparte dopo la lunga e consueta pausa di fine girone d’andata. La squadra di Nuti è attesa da tredici gare nelle quali avrà l’obbligo di cercare punti pesanti per una posizione play off. La prima di queste sfide arriva domani, quando a San Paolo, arriverà il Rinascita Firenze (fischio di inizio alle 18, arbitri Vannoni e Cannas). La formazione ospite ha concluso l’andata al penultimo posto in classifica, con all’attivo soltanto tre vittorie. Una squadra in difficoltà, quindi, ma che ha valori e qualità per risollevarsi e che nel finale del girone di andata ha fornito prove incoraggianti contro Chianti e Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ariete ok, si riparte. Domani con Rinascita

Approfondimenti su Ariete Pvp

Si riparte con Fubal: l’andata si è conclusa e il ritorno è già in corso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ariete Pvp

Argomenti discussi: Ariete ok, si riparte. Domani con Rinascita.

Ariete ok, si riparte. Domani con RinascitaSi torna in campo in serie B2 femminile. Ma la parola d’ordine è non guardare la classifica. L’Ariete Pvp riparte... Si torna in campo in serie B2 femminile. Ma la parola d’ordine è non guardare la cl ... lanazione.it

Oroscopo settimanale Ada Alberti 17-23 ottobre 2025/ Ariete riparte, Toro pensa al passatoNovità dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno diverse situazioni in fase di cambiamento, dall’Ariete al Toro, passando per i Gemelli. Ecco ... ilsussidiario.net

Il dispositivo sfondato con un'auto usata come ariete #Pozzuoli facebook